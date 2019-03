qué tal buenos días amanece con frío hoy también en Madrid en toda la Comunidad valores negativos en puntos como Alcalá abordan juez máximas que como mucho llegarán a los dieciséis grados eso sí seguirá predominando el sol no se atreve reivindicar el legado de Esperanza Aguirre ni tampoco de Cifuentes pero su intención si llega a la puesta del sol es seguir afianzando la privatización sanitaria que inició la primera y consolidó la segunda Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la comunidad

aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el cuarenta por ciento del presupuesto el cuarenta a la sanidad pública luego esa es la gestión de Partido Popular me dices vas a mantenerla así la a mantener de esa manera pero descartó la colaboración público privada Kenia ayude por ejemplo ha seguido aumentando la la asistencia bucodental a los chavales de diecisiete años

dice Ayuso que no quiere mirar al pasado que la suya es una nueva etapa en la que será honrada defiende a su número dos nadie sólo impuesto ha dicho defienda David Pérez que fue sancionado por el PP por votar en contra de la ley LGT vi en la Asamblea que ni siquiera Yuso dice comparte al cien por cien

bueno porque no están de acuerdo con las votaciones finales sin como esas leyes que llevábamos en el programa electoral y de las que yo estoy muy orgullosa en el también en el trámite parlamentario a mi juicio empeoraron luego así es el Partido Popular afortunadamente no somos un bloque

