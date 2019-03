Las noticias de Galicia, 10:03 (19/03/2019)

Voz 0846

00:00

que ya de ser Believe in a la huelga de las ambulancias tras más de siete horas de negociación de empresarios y sindicatos con la intermediación del Consello Galego de relación laborales lograron consensuar un acuerdo que supone la suspensión de la huelga indefinida convocada desde mañana día veinte y que será desconvocada una vez se firme el texto íntegro del nuevo convenio colectivo el próximo día veinticinco el preacuerdo se alcanzaba esta madrugada quedará pendiente de su ratificación por parte de las asambleas de trabajadores contempla un incremento salarial de más del doce por ciento en cuatro años un cuatro por ciento a partir del uno de noviembre de este año y otro tres por ciento no vienen en noviembre de dos mil veinte en enero de dos mil veintiuno será del dos coma cinco por ciento en enero del dos mil veintidós del tres por ciento Habrá además una tercera paga extra y los trabajadores cobran el mismo salario en vacaciones que el resto del año lo que parece lógico de la crónica política la dirección estatal del PSOE moderar su discurso tras las tensiones que han generado en Galicia las imposiciones de Pedro Sánchez en las listas para las elecciones generales y municipales ayer el secretario de Organización José Luis Ábalos explicaba que la dirección interviene cuando no haya acuerdo entre las partes y manda un mensaje conciliador a aquellos que se han molestado por esos cambios todavía hay margen dice Ábalos para hacer ajustes