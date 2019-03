Las noticias de Navarra, 11:02 (19/03/2019)

Voz 0647

definitivamente será el jueves que viene cuando la dirección de Volkswagen Navarra y la representación sindical tras las elecciones de la pasada semana firmen el convenio para la fábrica automovilística la empresa Ari Benaissa impulsará en la localidad de Echaurren junto a Irurzun en Araquil una planta industrial que va a dar empleo a cincuenta personas representantes de la empresa ideas Uminsa han firmado el convenio que permite a venas a adquirir ciento trece mil metros cuadrados para instalar en echar una nueva planta de procesamiento de materia prima agrícola Ari Benaissa tiene como objeto principal de su actividad producir transformar productos derivados de la avena y otros cereales actualmente cuenta con cincuenta empleos directos e indirectos en la planta ubicada entre no Ain't It Salinas de Pamplona once y cuatro minutos