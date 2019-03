Las noticias de Asturias, 11:02 (19/03/2019)

segunda jornada del juicio por el caso Niemeyer en la Audiencia Provincial la sesión se ha abierto con la reanudación del interrogatorio al principal acusado el ex director del Centro Cultural avilesino Natalio Grueso quién sin renunciar a su tono de superioridad está justificando la pertinencia de los muchos viajes internacionales realizados por él y su equipo viajes que tenían dice el visto bueno del patronato de la Fundación Niemeyer

festivales internacionales Venecia Cannes Berlín y Nueva York ya sé que son destinos muy atractivos en sí mismos pero no tengo la culpa de que en Albacete no haya un gran festival de cinematografía y que lo hayan Venecia de la dirección del centro yo soy el que ordenó los viajes de todo el personal o de todos los colaboradores que puedan estar en el entorno de la Fundación yo soy quién decido a se va porque ese va Portillo estimó conveniente que se vaya aquí que es lo que hay que hacer en el destino al que se va pero todo eso lo hago con pleno conocimiento de patronato nuevo

Voz 4

01:24

