Escucha las noticias de las 11:00 (19/03/2019)

Antonio Martín Antoni buenos días

buenos días Toni el subsecretario de Hacienda del Gobierno de Rajoy en los días más tensos del proceso independentista Felipe Martínez Rico está reconociendo en el juicio que el control de las cuentas de la Generalitat no era infalible ha explicado que el gobierno catalán podía intentar pasar ese filtro y de hecho detectaron que estaba proporcionando información incompleta desde hace unos minutos han comenzado también ya las declaraciones de agentes de la Guardia Civil que estuvieron por ejemplo en la Conselleria de Economía el veinte de septiembre volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días

Martínez Rico no ha querido contestar directamente a la pregunta clave de la Fiscalía si hubo o no malversación de dinero público en Cataluña durante el otoño independentista pero ha reconocido que por ejemplo un contrato irregular podía escapar al control que el Gobierno central ejercía entonces sobre las cuentas de la Generalitat

no son una realidad material de los hechos por lo tanto estos certificados llegan hasta donde llegan tienen los límites que tienen

el ex dirigentes de Vox han reconocido a esta emisora que la dirección del partido les ordenó recibir donaciones de empresarios e ingresar las mediante testaferros lo reconocen por ejemplo el ex presidente de Vox en Toledo también quién era y quién fue vicepresidente de la formación en este caso en la provincia de Badajoz