Voz 1

00:09

bueno yo creo que soñar es libre y tenemos que soñar necesitamos soñar no hay además se añade en grande no eh los sueños se pueden cumplir ahí tienes que trabajar para que se cumplan pero soñar es fantástico no no hay que privarse de soñar nadie tiene que privarse de soñar no al menos desde mi punto de vista