Escucha las noticias de las 12:00 (19/03/2019)

hay más testimonios Daniel Molina que ocupaba la presidencia de Vox en Toledo hasta el pasado noviembre ha confirmado esta orden de la dirección nacional y ha asegurado que fue expulsado del partido por no aceptar ingresar un sobre de un constructor fraccionado los pagos entre cargos del partido un tercer exalto cargo provincial de Vox ha confirmado a la SER también la orden de la dirección sobre cómo camuflar las donaciones de empresarios aunque preferido que no trascienda su identidad por estar todavía vinculado al partir

cuando salió la comitiva judicial a las dieciocho horas no no tuvimos ningún impedimento pero sí que las grabaciones se ve que es que hacer una sentada habían secretaria Hacienda Medardo

Voz 1018

02:22

los rostros de los guardias civiles que declaren en este juicio no quedarán grabados antes ha declarado Felipe Martínez Rico ex secretario de Estado de Hacienda explicando que el control que ejercían sobre las cuentas de la Generalitat no era infalible bueno pues está reunido como cada martes el Gobierno Torra que antes de las cinco de la tarde tiene que decidir si retira o no los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de la Haya a mitad de Cataluña por orden de la Junta Electoral Central bajo apercibimiento de que si no lo hace puede enfrentarse a responsabilidades penales por un delito de desobediencia que conlleva una pena de inhabilitación de momento Pablo Tallón en el Palau silencio