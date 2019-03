Escucha las noticias de las 13:00 (19/03/2019)

es la una a mediodía en Canarias declaran a esta hora agentes de la Guardia Civil en el juicio del proceso independentista están dando detalles en los últimos minutos del registro en el domicilio de Josep Maria Jové que la Fiscalía considera que fue el principal ideólogo del uno de octubre junto a Oriol Junqueras uno de los agentes explicando que no tuvieron protección suficiente mientras realizaban el registro aunque la tensión allí se iba incrementando volvemos al Supremo Alberto Pozas Bono

la Fiscalía escribe a estos actos de protesta en el relato de la rebelión asegurando que el objetivo era impedir los registros de la operación han Ubis contra el referéndum ilegal Juve no pudo ser llevado a su despacho para seguir con los registros hoy les estamos contando como ex dirigentes de Vox reconocen que les ordenaron recoger dinero para el partido y gestionarlo mediante testaferros sin referencia directa este asunto hace unos minutos Pablo Casado ha querido marcar distancias entre su partido y el extrema derecha aunque mantiene que puede llegar a más acuerdos con ellos

el Partido Popular tiene muy claro que que somos muy distintos al resto de partidos que se quieren que gobierna el Partido Popular que voten al Partido Popular porque otros partidos podremos llegar a acuerdos coyunturales siempre y cuando estén negro sobre blanco y se cumplan pero tiene su propia hoja de ruta que nosotros no compartimos e PP y Ciudadanos mismos

si un hombre gana más que su pareja en su pareja es mujer su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable lo que parecería en todo caso razonable es al contrario que mejor las pensiones de muchas mujeres que al perder su pareja se encuentran con que han perdido estatus y calidad de vida

ya lo advirtió el secretario general de Naciones Unidas al comienzo de esa reunión de la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer António Guterres pidió que no hubiese ningún tipo de involución en las derechos de las mujeres pero si hay un retroceso conservadora en Europa al menos impulsado por países como Polonia Italia Rumanía o incluso Irlanda Soledad Murillo

Europa ya no eh mantiene unanimidad con respecto a al concepto de violencia de género con respecto a los derechos de las mujeres se quiere cambiar el concepto de género por mujeres y niñas lo cual esto significa que

un estudio del Observatorio del Sistema Universitario del que forman parte profesores de diferentes universidades principalmente catalanas destaca que en el conjunto de España se ha incrementado casi un veinte por ciento el número de grados que se ofertan desde el año dos mil once denuncian que hay centenares de grados que sólo se estudian en una universidad y que ese auge se da sobre todo en las que son privadas Barcelona Soledad Domínguez

oferta actual no es discípula la oferta actual no es suficientemente clara ni para los estudiantes y las familias las instituciones y las empresas hay nombres de títulos que aún no se sabe qué quieren decir lo que es peor grados con objetivos que tampoco pocos entienden