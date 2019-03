Escucha las noticias de las 14:00 (19/03/2019)

el presidente de la Generalitat no acatará el ultimátum que ayer le mandó el máximo órgano electoral Quim Torra ha trasladado su decisión al resto de los consellers en la reunión de esta mañana considera que tiene que preservar el derecho a la libertad de expresión y que no comparte en ningún caso la orden de retirar lazos ya esteladas y portavoz del Guber

la decisión del president es mantener la pancarta que está colgada en el balcón del Palau de la Generalitat el president entiende que esto es preservar la libertad de expresión entiende también que no está de acuerdo con la instancia que he recibido de la Junta Electoral Central

eso a la Junta Electoral bueno pues esta misma mañana los dirigentes de Esquerra Joan Tardà Gabriel Rufián exigieron a Torra en una entrevista radiofónica que no retirase la pancarta con el lazo amarillo del Palau no hay por ahora ninguna reacción oficial de la Junta Electoral Central el plazo vence formalmente a las cinco de la tarde pero en el plano político PP y Ciudadanos Pablo Casado

Voz 0662

03:13

Tica corrientes me vienen un señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me traigan Fabre con quince mil dos me dices es que eso es una donación el partido que ya sabré yo como la tengo que ir yo dice que de eso nada haciéndolo cogí había sido una de las cosas por lo que me han echado del partido