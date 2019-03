Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:02 (19/03/2019)

el trasvase Tajo Segura no pues no puede continuar llevando más agua que en muchos casos como ahora mismo en estos momentos el trasvase Tajo Segura lleva mucha más agua de la que lleva el propio río eso tiene que acabar y eso tiene que acabar final fue una decisión nosotros pensábamos siempre habíamos querido que fue decisión política ni tiene que al final ha tenido que ser una decisión del del Tribunal el que obligue en este caso al Gobierno a eh a poner un poco de orden en el en el te

el presidente regional del Partido Popular Francisco Nuñez ha criticado que siempre que Page ha ido a Bruselas no ha conseguido nada

en estos cuatro años hablado mucho de agua pero no ha traído ni un vaso de agua más para Castilla La Mancha ya a mi me gustaría que el presidente Page Nos hubiera hecho un poco de caso cuando fui a Fuensalida la primera Reunión como líder de la oposición plantea que habíamos una mesa de trabajo de agua Page se negó a abrirla

Voz 1514

01:19

pues estoy preocupadísimo pero estoy preocupadísimo no sólo como candidata al Congreso como albaceteña principalmente es decir una persona que pretende tener una plaza en el Congreso de los Diputados representando a Albacete declaraciones homófobas homofobas hablando de la homosexualidad en términos absolutamente intolerables ha tenido conferencias con actos de la Falange de Alianza Nacional pero esta gente que se cree que es Albacete excavación un merecemos unas así no lo podemos consentir esto nos aleja del proyecto común que tenemos todo de regeneración y de una España constitucional unida el liberal y democrática no podemos consentir lo estamos muy preocupados