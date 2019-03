Las noticias de Navarra, 16:02 (19/03/2019)

Voz 1949

00:51

el para qué vas a apuntar mi mi carné de identidad para que vas a señalas me para que no voten las siguientes cuál es el sentido esto no pero que desde el propio Congreso los diputados que están en la comisión de de discapacidad que es la que la que realmente la que realmente ha llevado pues adelante esta propuesta que desde ese es mi Se me pidió pues ellos decían que tenía estaba clarísimo que va contra el espíritu de de lo que la el el ellos han querido poner no entonces no solamente ya desde Cermi que sí que se ha hecho desde todos los permisos autonómicos estamos y de las organizaciones a las que les influya más también están haciendo esa reclamación