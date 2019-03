Las noticias de Navarra, 17:03 (19/03/2019)

Voz 0725

00:10

sí muy contento muy feliz bueno la verdad es que me gusta aquí tanto yo como mi familia está súper felices de que pueda seguir un año más aquí con muchas ganas de seguir trabajando oí me pusieron las cosas muy fáciles desde el primer día y la verdad es que me siento muy muy identificado con el club estoy muy agusto oí eso es lo importante me siento un privilegiado