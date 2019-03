Las noticias de Cantabria, 17:03 (19/03/2019)

su intervención en foros Cantabria no ha dejado indiferente a nadie por la dureza de sus palabras el presidente de CEOE Cepyme ha sido muy crítico con el Gobierno regional menos Robert y hay más trabajo sería la frase que resume una intervención en la que ha defendido el plan estratégico que ha presentado la patronal cántabra y que ahora ha dicho pone a disposición de los partidos pero para que lo hagan suyo porque como ha desvelado según sus propias palabras Se pecando de indiscreto en privado lo han acogido dicen de forma muy favorable

Voz 1

00:37

se a puerta cerrada admiten que muchas de las medidas aquí recogidas pueden solucionar muchos de los problemas que están por solucionar van a negarlo cuando se suban a la tribuna del Parlamento queremos ver esas medidas hagan las suya no perdamos más el tiempo porque no lo tenemos Cantabria no lo tiene un discurso