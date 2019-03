Escucha las noticias de las 17:00 (19/03/2019)

es sí buenas tardes las defensas están cuestionando el origen de algunas investigaciones sobre el referéndum preguntan detalles a este agente de la Guardia Civil que lleva varias horas declarando el presidente del tribunal Manuel Marchena les acaba de decir textualmente que están perdiendo el tiempo que esto no es importante para el juicio le anticipo una cosa estamos insistiendo en la en la en la integridad de unos atestados que no van a ser objeto de buena relación por el Tribunal con lo cual la pelea acerca de si aún atestados constantes engancha la escalas entre los abogados entre el testigo entre el Tribunal ahora mismo está en medio de uno lo escuchamos en directo

este aumento del ocho coma uno por ciento supone casi ciento cincuenta mil nuevos trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en los últimos doce meses la cifra contrasta con el incremento total de afiliados en el mismo periodo que no llega al tres por ciento los sectores con más trabajadores extranjeros continúan siendo el agrario y la hostelería aunque los que se han dado las mayores subidas son los sectores de la información y la comunicación y el de la construcción en el mismo plazo las comunidades en las que más ha crecido el número de afiliados extranjeros son Castilla La Mancha con un once por ciento y Navarra con un diez por ciento

Voz 4

02:38

la verdad es que he estado en las lecciones Un premio enorme después de todo el trabajo que que bueno que me ha costado llegar hasta aquí pues pues bueno es es una ilusión y y la verdad que que un sueño cumplido no