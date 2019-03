Las noticias de Andalucía, 18:03 (19/03/2019)

Voz 2

00:44

camino de éxito que no llevó el año pasado a pedir a la Comisión de Peticiones algo que no es muy común que que vivieran hacer una visita in situ a nuestro espacio natural y que no se sacaran conclusiones de de la burocracia los papeles sino de la visita eh yo creo que aquello fue el principio de una de una victoria que confiamos que confirme con Un informe contundente que garantice la paralización del proyecto especulativo de Gas Natural la paralización también desde el orden para paralizar los Pozo ilegales y la extracción de agua ilegales en Doñana