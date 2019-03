Escucha las noticias de las 18:00 (19/03/2019)

Bazán todo apunta que habrá dificultades en esa reunión para aprobar la prórroga que reclama Theresa May después de la advertencia de ayer del presidente del Parlamento británico sobre una nueva votación en la sede del Consejo Europeo acaba de terminar la reunión de los veintisiete ministros de Exteriores y secretarios de Estado que están preparando esa cita del jueves corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

hola muy buenas tardes la estrategia europea era si conceder una prórroga corta como lo quiéreme ella a cambio de que el Reino Unido aprobar el acuerdo pero negar que pueda volver a ponerse a votación en los Comunes sin ningún cambio complica mucho el pacto en la cumbre del jueves hasta el punto que ya se empieza a hablar fuera de micro de la posibilidad de convocar una cumbre in extremis el día veintiocho o incluso él mismo día veintinueve eso siempre pendientes de recibir la carta de Teresa ni colas justificaciones algo imprescindible para poder abrir el debate entre jefes de Gobierno europeos

Voz 1510

01:31

Donald Trump ha dicho que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil son mejores que nunca no hay la hostilidad que ha tenido tres presidentes brasileños y esto va a permitir que se avanza en las relaciones bilaterales la primera en el ámbito comercial Estados Unidos va a apoyar la entrada de Brasil en la OCDE también en acuerdos en defensa is sobre Venezuela Bolsonaro dijo anoche en una entrevista que no apoya la intervención militar Trump acaba de repetir que todas