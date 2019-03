Las noticias de Galicia, 18:03 (19/03/2019)

dijo a nivel general creo que sigue teniendo sentido sea que premió a postas generosos por la por la unidad de claro nos metemos evidentemente un proceso no que no que a militancia sí se reflexionará sino que en principio creo que sentir generalizado que hay que hay que corregir cosas hay que replantear estrategias pero

yo creo que no hay una renuncia no ningún ninguna

Voz 3

01:12

cuando toque falaz de acuerdos falangistas hemos de acuerdos o no ese escenario he un escenario un Partido Socialista que estás haciendo bien las cosas en España en Galicia que estamos creciendo que no podemos tampoco desvirtuar a unos objetivo que reconstruir las bases del partido elaborarlo proxecto sea ir a la selección en el de luego nos tenemos capacidad de de aval de faltar con todas las fuerzas progresistas izquierdas de buscar vías de diálogo pero la prioridad del Partido Socialista PS a primera fuerza política Nasser Ice en As municipales