Las noticias de Castilla y León, 18:03 (19/03/2019)

hemos sin decir León de Pablo Fernández tras conocerse que mañana miércoles Izquierda Unida va a presentar un proyecto de candidatura al que están invitadas todas las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista Pablo Fernández deja entrever que después de meses de no avanzar en la negociación sobre cómo ir a las elecciones autonómicas Podemos e Izquierda Unida seguir juntos sino ir juntos a Podemos no le ha gustado nada enterarse por los medios de comunicación de esta propuesta de Izquierda Unida

Voz 2

00:31

bueno pues yo me estoy enterando de este anuncio por tu llamada creo que no es muy serio detrás tras que la Cadena SER a la que con la diferencia de comunicar en este particular nos lo diga así que nosotros estamos centrados en lo nuestro que es en ofrecer propuestas a la ciudadanía hoy hemos presentado la campaña ya llega la primavera a Castilla y León en la cual podemos va a recorrer todos los rincones de nuestra comunidad explicando las propuestas que tenemos para mejorar la vida de la gente que es lo único que nos preocupa y que nos okupas