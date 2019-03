Escucha las noticias de las 20:00 (19/03/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0194 00:02 situaciones como ariete de su proyecto independentista porque iban a dejar de hacerlo ahora porque iban a obedecer a la Junta Electoral cuando ni siquiera escuchaban al Tribunal Constitucional son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:36 hola buenas tardes el independentismo hizo de la desobediencia una forma de acción política y eso no ha cambiado mucho el presidente de la Generalitat a retirar lazos y señeras de las fachadas de los edificios públicos pese al segundo ultimátum de la Junta Electoral Central el sarta de esta mañana después de la reunión del Gobierno ahora la la al president es manta ni la banca a esta hora la decisión del president es mantener la pancarta que está colgada en el balcón del Palau de la Generalitat el presidente entiende que esto es preservar la libertad de expresión y entiende también que no está de acuerdo con la instancia que he recibido de la Junta Electoral Central discrepancia entre el exmiembro ávido discrepancia entre los miembros del Gobierno hemos acordado por voluntad de los propios tú Sellés que en las sedes de los diferentes departamentos se actuaría de la misma manera apartamentos actuaría de esa manera ahora tiene que ser la Junta Electoral la que decida si actúa contra Torra de alguna forma la Delegación del Gobierno ha identificado dos edificios que siguen luciendo esos símbolos lazos instaladas la oposición tiene claro que el Gobierno tiene que responder a ese nuevo pulso del independentismo Pablo Casado Albert Rivera Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público

Voz 5 01:43 no lo hace Torra en propio y está prevaricado que actúe la Fiscalía porque evidentemente no atender a la resoluciones la justicia es delito

Voz 4 01:51 ya hay volveremos al Supremo jornada número dieciocho del juicio por el uno de octubre con el relato de los testigos sobre la presión callejera vivida en los días que precedieron a la consulta esto es lo que ha contado un agente de la Guardia Civil que participó en el registro a la sede de la Consejería de Economía el pasado veinte de septiembre

Voz 6 02:07 los insultos y las amenazas de muerte eran eran casi ya en ese momento algo ya suave con lo que estaba ocurriendo se se la pudo conducir hasta el vehículo se la pudo introducir dentro los manifestantes empezaron a zarandear el vehículo la secretaria eh comenzó a llorar

Voz 4 02:31 no hoy en la SER estamos escuchando el testimonio de varios ex cargos de Vox ex altos cargos de Vox que nos han contado cómo el partido les pidió que maniobrar para camuflar algunas donaciones Pedro Blanco

Voz 1715 02:41 según su relato uno de los vicepresidentes de Vox les pidió a los cargos provinciales que buscaran testaferros o familiares con los que poder trocear donaciones Carlos Alberto caldito fue vicepresidente de Vox en Badajoz y Félix Molina ejerció como presidente de Vox en la provincia de Toledo

Voz 7 02:57 habló de esos de recurrir a parientes o amigos para para para pasar desapercibidos confianza intenso delegación para

Voz 8 03:05 Tica corrientes me vienen un señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me trae un sobre con quince mil en dos Mehdi es que eso es una donación tan partido que ya sabré yo como la como yo dice que de eso nada que no lo cogía ha sido una de las fosas porque me han echado del pasiva

Voz 1715 03:23 vox no ha dado muchas explicaciones ha publicado un tuit en el que entre otras cosas descalifica la SER la emisora de las Fake News unos llama en Vox creen que las denuncias de irregularidades en su financiación son historias de risa es lo que han escrito escucharemos al negociador europeo del Brexit a Michel Barnier que esta tarde ha dejado claro que Europa no va a conceder una prórroga para la salida del Reino Unido si no está claro a cambio de

Voz 9 03:43 fue muy bizcochos cuál sería el propósito y la consecuencia de una extensión y cómo podemos asegurarnos de que al final de una posible ampliación nos encontramos otra vez en esta situación en la que estamos hoy en cualquier caso el Consejo Europeo necesita establecer lo que es mejor para los intereses de la Unión Europea extender la incertidumbre sin un plan claro añadirá costes adicionales a nuestros negocios y también incluirá un coste político para la Unión Europea

Voz 0919 04:17 tardes Paco Jémez será en las próximas horas entrenador del Rayo Vallecano después de haber llegado a un principio de acuerdo para sustituir a Michel que fue destituido ayer por la tarde recordemos que Michel es el undécimo entrenador destituido esta temporada en Primera División vamos para récord sigue la concentración de la selección española preparando los dos partidos de clasificación para la Eurocopa hoy le han realizado pruebas al madridista Asensio esas pruebas descartan una rotura muscular se queda en el grupo de Luis Enrique aunque tiene difícil jugar el próximo sábado ante Noruega y tenemos también Euroliga de baloncesto hoy juegan Barça y Gran Canaria los azulgrana buscan la quinta plaza para la clasificación Gran Canaria ya no tiene opciones

Voz 0978 04:57 arde en las próximas horas los chubascos acabará desapareciendo del Cantábrico no del Mediterráneo donde es probable hasta bien entrada la madrugada algunas lluvias débiles por ejemplo podrían afectar la misma ciudad de Valencia más intensas incluso con alguna tormenta en Baleares donde mañana todavía tendremos algunos chubascos en el mediterráneo peninsular mañana ya sólo en el sudeste de la Península y la mayor parte del tiempo no lloverá en el conjunto del país mañana a primeras horas notaremos más frío que hoy heladas en pueblos de montaña sobre todo en la meseta norte durante la tarde al sol ambiente agradable máximas en general de doce a dieciséis grados alrededor de los veinte cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir también en el archipiélago canario

Voz 1715 05:41 el último informe de la Sociedad Española de Ornitología que calcula que en una década han desaparecido de nuestro país hasta treinta millones de gorriones Javier Gregory son un

Voz 0882 05:51 auténtico videomarcador por eso es importante saber que la contaminación del aire el excesivo ruido y los insecticidas tóxicos han acabado ya con una quinta parte de los gorriones en España porque sólo durante la última década han desaparecido treinta millones de ejemplares según el último balance realizado por la Seo la Sociedad Española de Ornitología un declive alarmante que sube al sesenta por ciento Si sumamos también a lo ocurrido en el resto de Europa como advierte Juan Carlos Atienza de aseo