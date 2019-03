Hora 25 Deportes: Michel se despide entre lágrimas (19/03/2019)

Voz 1 00:00 euro veinticinco Deportes

Voz 0919 00:03 el con Angels

Voz 1 00:06 Marcelo Jesús de ayer

Voz 2 00:09 mira llegó buenas tardes hola qué pasa esta temporada con los entrenadores que llevan once destituciones

Voz 3 00:14 qué tremendo ya lo decía la canción aquella la recuerdas

Voz 0919 00:17 precaución amigo entrenador la Liga es peligrosa

Voz 2 00:20 pues está cumpliendo buenas noches once destituciones

Voz 0919 00:24 el último Míchel el entrenador del Rayo Vallecano pero es que antes de de que Michel fuera destituido ayer por la tarde habían caído Lopetegui Solari Calleja Luis García Asier Garitano Berizzo Leo Franco

Voz 1038 00:38 Machín Antonio Mohamed Ícaro dos Madrid

Voz 4 00:42 el Celta y el Villarreal han sido

Voz 0919 00:46 los los primeros de la lista en hacer cambios once entrenadores hacía veinte años que no caigan tantos y ojo que no termina la temporada que puede caer alguno más el último Michel que se ha despedido así de emocionado esta mañana delante de los periodistas de sus jugadores de la afición bueno no podía ni hablar el a los jugadores porque siempre

Voz 3 01:13 los buenos y los malos momentos el Rayo pierde un entrenador ahora pero gana

Voz 0919 01:35 ganar un aficionado más en este mundo del fútbol hay mucho postureo pero la emoción y las lágrimas de Michel era realmente sinceras bueno pues el Rayo elegido como los adelantaba ayer José Palacio el sustituto Paco Jémez que va a ser oficial dentro de poquito Palacio buenas qué tal muy buenas tardes Gallego si era el preferido por el presidente por Raúl Martín Presa Paco Jémez que volverá al Rayo Vallecano tres

Voz 1038 01:58 bordadas eh después después de ese descenso

Voz 0919 02:01 a Segunda División Press el segundo entrenador con más partidos entrenados en el club franjirrojo gusta que ya conoce la casa que conoce la liga y que sabe lo que tendría que hacer directamente una vez que cogiera al equipo quieren directamente que incluso esté entrenando mañana mismo por la mañana ya con sus nuevos jugadores Paco Jémez un hombre de la casa que tendrá como misión el milagro de salvar al Rayo Vallecano que ahora mismo está a seis puntos de los puestos de la permanencia en Primera realmente lo tiene francamente difícil selección española nuevo día de trabajo ya sabéis que el sábado Juan Nos ante Noruega partido de clasificación para la Eurocopa hoy han hecho pruebas a Marco Asensio el madridista se descarta que tenga una rotura muscular se queda con el grupo de Luis Enrique aunque parece difícil que pueda ser del once inicial en ese primer partido ante Noruega el sábado en Mestalla la noticia más significativa

Voz 5 02:53 del día del mundo del fútbol en el día de hoy

Voz 1038 02:56 y es que el París Saint Germaine no va a tener ningún tipo de castigo por lo RFI

Voz 0919 03:02 trajes que hizo en el año dos mil

Voz 1038 03:04 mil diecisiete después de expediente investigación de la UEFA y demás hoy el TAS ha liberado de todo posible castigó al París Saint Germain atención por un defecto de forma de la web de la UEFA abrió expediente para investigar al París Saint Germain lo cerró lo volvió a abrir y lo hizo fuera de plazo bueno luego lo cuento BG no se lo cree nadie absolutamente nadie tenemos Baloncesto Euroliga hoy juegan Barça

Voz 0919 03:34 Gran Canaria los canarios ya no tienen opciones de nada el Barça intenta asegurar la quinta plaza luego nos daremos una vuelta por el Palau pero como siempre en el inicio del programa vuestro

Voz 4 03:46 buenas tardes Gallego en el partido del sábado

Voz 6 03:50 menuda ataque de entrenador gradual sólo un consejito como me dijo me abuelo los experimentos en casa y con gaseosa hablando de fútbol femenino que quiere hacer el padrino con su amigo el rubios e hacer una liga aparte para que entre la Champion que se lo gane empiece desde abajo no comprando no comprando licencias que se lo gane

Voz 1038 04:19 la luego Gallego hasta luego el rubio ser Rubiales eh pues si no lo no es el youtuber no no estar fluviales deja vuestro mensaje

Voz 7 04:27 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él ahí vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 8 04:42 ah y por supuesto y que era la selección que que bien no diría que bien nos iría a todos a todos los niveles en el va de en el banquillo en el vestuario en la portería con personas como Iker Casillas sí señor no tengo nada más que decir poco todo el mundo lo sabe para luego chiquitos

Voz 7 05:04 veinticinco Deportes se hizo a nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:13 para que Iker vuelva le tiene que llamar Luis Enrique vamos con la selección de venga segundo ya de concentración de cara a esos dos partidos de clasificación hoy han hecho pruebas Asensio hablado canales por donde empezamos Javier R buenas tardes qué tal Gallego pues empezamos por la iba a decir lesión no aportó

Voz 1177 05:39 lamente sobrecarga que tiene Marco Asensio pendientes del balear tiene una sobrecarga en el gemelo de su pierna izquierda ya ayer contábamos desde Las Rozas que no entrenaba con el resto de compañeros tampoco lo ha hecho en el día de hoy incluso hay un parte médico de la Federación Española de Fútbol doctor Cota himno que el han hecho una ecografía que refleja que no hay afortunadamente rotura Ike sigue en la concentración hombre

Voz 0919 06:02 lo normal es que en dos días ya se pueda entrenar

Voz 1177 06:04 con el resto de compañeros también bueno pues Pau López el tercer portero que tiene un problemilla cervical también siguen la concentración va a ser De Gea el portero de los dos partidos es la idea que tiene Luis Enrique que trabajó hoy hora y media me cuentan que a full con mucha intensidad en Las Rozas con Luis Enrique como le gusta a él en el andamio dirigiendo a los futbolistas en la sala de prensa Tour

Voz 0919 06:27 no para Sergio Canales prime

Voz 1177 06:30 era convocatoria con la absoluta llamado a ser un referente del fútbol nacional llegó con dieciocho años diecinueve al Real Madrid el Racing de Santander era una de las joyas de la corona pero tres gravísimas lesiones de rodilla cortaban su progresión pero hoy ha sentado un canales reflexivo maduro y que ha visto la parte más además la positiva de lo que le ha pasado en su carrera deportiva estes es Canales

Voz 9 06:53 cuando me he parado a pensar un poco hacer un análisis siempre he visto que el después décadas lesión es un jugador diferente no por qué circunstancias igual he visto diferente el fútbol y bueno ahora después de esta evolución creo que que me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos

Voz 0919 07:13 Canales uno de los nuevos realmente la selección tras el golpetazo que nos pegamos quedándonos fuera de la liga de las naciones inicia una nueva etapa pero inicia una nueva etapa después de que Luis Enrique que recordemos

Voz 4 07:25 llegó en el mes de agosto

Voz 1038 07:28 a a la selección lleve ya unos cuantos meses

Voz 0919 07:32 no sabemos muy bien cuál es el estilo cuál es el bloque cuál es la columna vertebral de la selección vamos a analizar de aquí al viernes línea por línea lo que puede ser la selección la nueva selección de Luis Enrique hoy empezamos por la portería que quizá es donde está todo mucho más claro Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buenas a todos que Luis Enrique parece que apuesta por De Gea pero hay que recordar que eres

Voz 0239 07:55 Gea en el Mundial con Lopetegui Fernando Hierro no estuvo bien Ike en

Voz 0919 08:02 esa fase de clasificación para la Liga de la Naciones tampoco estuvo cien por cien aceptado había mucha discusión a su alrededor de los tres porteros que lleva tú crees que lo tiene claro Luis Enrique que pueda haber variaciones

Voz 0239 08:16 yo creo que va a ir aumentando el grado de dificultad según transcurran los días de la semana en el análisis de línea por línea pero en la portería es de las pocas cosas que Luis Enrique ha transmitido que lo tiene claro otra cosa es la opinión de los demás yo creo que quepa que De Gea a ha estaba el nivel el día de Wembley frente a Inglaterra les recuerdo un par de manos espectaculares recordando al portero que asoma casi todos los fines de semana en la Premier en el Manchester United pero aquí la opinión que cuenta es la opinión de Luis Enrique no sólo lo tiene claro en cuenta la titularidad indiscutible de David De Gea al que le da bola gallego cada vez que tiene oportunidad en cada comparecencia de prensa sino que su segundo portero es Kepa es decir ahora mismo no tiene opciones de ser primero y el tercero es un portero como Pau que entra dentro de esos cánones de joven con progresión que está siendo titular en la Liga española por cierto Pau que yo creo que ahora mismo tendría otros porteros que podrían ocupar ese tercer nivel tercer escalón pero lo que importa repito es la opinión del entrenador Luis Enrique lo tiene claro su uno es De Gea su dos Kepa su tres Pau y eso parece que a corto plazo no vaca

Voz 0919 09:18 ayer estuvo Casillas en Madrid en un acto de la Liga dijo que le gustaría volver

Voz 10 09:23 que va mucho tiempo hoy porque me echaron de menos también entiendo es que tienes treinta y ocho años que es otra generación que soltó otro tiempo yo todavía no he dejado la selección lo he dicho de cada oye me retire lo dejo también lo que tampoco me gusta lo

Voz 0239 09:39 tiene alguna posibilidad no no tiene ninguna posibilidad porque repito el uno y el dos están claros para el número tres me parece que todos coincidimos en que un tipo que lo ha sido todo ir leyenda como Iker Casillas venir a ser un meritorio la selección española no tendría ningún sentido

Voz 0919 09:53 mañana la defensa que también tiene su lío ocho y cuarenta esto es Hora veinticinco en la SER

Voz 0919 11:42 a este congreso del bienestar en Cádiz la punto Jos apunta Marcos Granado también todos los el programa a ver si alguien recoge nuestra mesa una de las noticias del día el Tribunal Arbitral del Deporte ha cerrado definitivamente el expediente que abrió

Voz 1038 11:58 el París Saint Germaine por supuesto déficit excesivo en los fichajes del verano de dos mil diecisiete cuando fichó a la vez a Neymar ya en papel acerados expediente porque admite un recurso de París Anne Germaine contra la Comisión de Control Financiero de los clubes porque presentó hay un recurso fuera de plazo bueno es es una cosa

Voz 0919 12:20 durante mira he en el año dos mil diecisiete en el verano del dos mil diecisiete el PSD

Voz 1038 12:26 paga por Neymar doscientos veintidós ficha en va por ciento ochenta la Comisión abrió un expediente el uno de septiembre de dos mil diecisiete pidiendo toda la documentación de los fichajes al París Anne Germaine los clubes restos clubes en Madrid el Barça el Bayern de Múnich citar estaban pendientes de su bueno pues el trece de junio

Voz 0919 12:44 de de dos mil dieciocho

Voz 1038 12:46 cerraron el expediente sin sancionar al París Saint Germaine le obligaban simplemente hacer ese año una venta por sesenta millones pero no había sanción nueve meses después de estudiarlo claro él él el escándalo fue tan grande que nueve días después de esa decisión la comisión de revisión de la UEFA de ese control financiero decidió que había que abrir el expediente otra vez porque no volver a estudiar pero esa apelación a su propia decisión no la presentó hasta el diecinueve de septiembre cuando el plazo para presentar las alegaciones era de diez días por la propia UEFA presentó dos meses tarde el recurso a su decisión claro el París Saint Germain se ha acogido a ese defecto de forma si el Tribunal de Arbitraje del Deporte le ha dado la razón ha dicho la UEFA presentó tarde su propio recurso sentó casi dos meses tarde su recurso por los clubes la Juve el Barça el Madrid el Bayern de Múnich están que trinan con esta decisión porque nadie cree que a la UEFA que a los abogados de la UEFA se les pudiera olvidar presentar el recurso en el plazo de diez días que tenía Brühl alemán buenas tardes hola

Voz 0919 14:03 llegó muy bueno el caso es que el París Saint

Voz 1038 14:05 depende de lo que hizo en dos mil diecisiete ya no va a ser investigado ni culpa

Voz 0301 14:11 no no lo que supone es que sale absolutamente indemne es como has dicho en la portada y ahora en el programa absolutamente definitiva la resolución de deltas supone que el París Saint Germain no va a tener castigo alguno ya no sólo hablamos gallego que le permite quedarse con sus cracks con aquellos que pinchó en aquel verano de dos mil diecisiete los que decías Neymar en papel por valor de cuatrocientos millones de euros sino que le habilita absolutamente para fichar lo que considera este próximo verano siempre y cuando esté dentro de los límites que propone el fair play financiero así que puede fichar se puede quedar con sus cracks el PSC

Voz 0919 14:47 vaya palo para la comisión de control financiero de los clubes

Voz 1038 14:51 de la UEFA después del ridículo que han hecho

Voz 0919 14:53 con este caso del París Saint Germain bueno vamos a hablar de entrenadores por ejemplo de Joaquín Caparrós que estuvo ayer en El Larguero hablando de su nueva etapa en el Sevilla sabes que era el director deportivo pero como echaron a Machín coge el banquillo lo mismo que hiciera el año pasado

Voz 1038 15:09 bueno que no descarta que ahora que haya llegado Monchi el puede ser el entrenador del año que viene Caparrós lo ve así

Voz 0956 15:16 hola tenía una idea clara de no entrenar sobre todo esta temporada el decidió que fuera yo yo no le puedo decir que no al seguí ahí y ahora el presente que estoy entrenando con muchísima ilusión a una plantilla espectacular muy exigente los partidos que nos quedan íbamos a ver chino colmo unamos con el objetivo al circo curvo pues puede ser volver a trabajar otra vez con Monchi dicen Bronx o año exitoso donde una relación magnífica sin fuera más que una relación de de profesional había una relación de auténtica amistad

Voz 0919 15:45 pero y que hay que esperar Fran Roquillos Sevilla para que Caparrós siga de entrenador el que lo tiene que decir el Monchi porque ahora Monchi manda Maggi Caparrós Monchi gallego en el Sevilla viene con plenos poderes me han dado las llaves del club con carácter indefinido y su nuevo cargo de director general deportivo está por encima del resto de empleados del club incluido Ross pero se van a llevar bien te lo aseguro su relación va más allá de lo profesional no va a haber problema entre ellos otra cosa será la decisión que se tenga que tomar a final de temporada en función de cómo queda el Sevilla en la Liga que el objetivo sigue siendo la cuarta plaza

Voz 1038 16:19 no es descartable que si no llega a la cuarta plaza aussie Monchi decide

Voz 0919 16:24 me fichara otro entrenador para la próxima temporada en el Sevilla no sigue sigue siguen el club yo estoy convencido que en un cargo vinculado a la cantera o algo similar pero pero sigue en el organigrama del club al cien por cien como va a seguir en el Athletic de Bilbao Garitano

Voz 1038 16:39 después de que bueno lo haya hecho bien recordemos sustituyendo a Berizzo en el banquillo de San Mamés le van a ampliar el contrato Iván Martín buenas tardes

Voz 17 16:50 buenas tardes Gallego de hecho ya negocian el presidente el incidir director deportivo al lo tienen claros miren que sea la temporada que viene leyes los buenos como apunta son incontestables cogió el equipo a tres de la salvación in catorce partidos los partidos estuvo en el Athletic está hacéis ya de la Europa League hay buena sintonía porque a Garitano también le ilusiona arrancar un proyecto de pero en el primer equipo de la teletipos

Voz 0919 17:11 el Celta de Vigo su entrenador lleva dos jornadas son dos derrotas pero Paula

Voz 4 17:15 es ya entrenador es imposible no se comía Fran hasta el final Fran Escribá

Voz 1694 17:21 sí esa es toda la temporada después de los fracasos de Antonio Mohamed irme de mi de cardos seis será como como dices Gallego el último porque tiene créditos al final a pesar de que los resultados como dices también son negativos en él se confía para enderezar el rumbo de un celda al que está a la deriva en él en Fran Escribá y también en Yago Aspas que está en el último tramo de su recuperación iba a ser el año de la mafia de la manga que sacados esquiva para el partido ante el Villarreal es la primera de las finales que tendrá que afrontar el técnico tiene diez para dejar al Celta en Primera División

Voz 0919 17:48 el que no tiene problemas es el Cholo Simeone

Voz 1038 17:51 aunque como hay cierta contestación entre los aficionados hoy se encontrada en el entrenamiento con no sé es un homenaje o una

Voz 2 18:00 reivindicación Pedro Fullana con que con una alegoría una alegoría en la que pedían once hecho los en el campo en una clara alegoría symbol simbología a favor de Simeone para animar al técnico con once pancarta

Voz 1038 18:12 con su cara tras las dos derrotas consecutivas sobre todo la de Turín creen que él mejor que nadie representa el futuro para el Atlético de Madrid

Voz 2 18:20 aquí venían a pedirle al resto de la afición que tenga memoria coloqué ha conseguido

Voz 0919 18:24 son las ocho y cuarenta y ocho seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 1 19:52 hombre veinticinco Deportes

Voz 11 19:56 Jesús Gallego

Voz 1038 20:00 por una noticia que tiene que ver con el Valladolid y la selección catalana de fútbol la selección catalana de fútbol juegan un partido el lunes de la próxima semana ante Venezuela no su partido oficial de su partido

Voz 0919 20:11 yo amistoso

Voz 1038 20:14 ya había dos jugadores del Valladolid y el entrenador del Valladolid convocados para ese partido hoy el Valladolid ha decidido que sus dos jugadores y su entrenador no van a ir porque José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 23 20:27 hola Jesús buenas tardes bueno pues muy sencillo porque el Valladolid dado descanso este viernes sábado y domingo y el lunes por la mañana el equipo vuelve a entrenar de cara al choque que el domingo siguiente juegan ante la Real Sociedad es decir tendrían que perderse el entrenamiento del lunes el entrenamiento del martes para jugar en en Girona el lunes por la noche Alcaraz y sitos titulares indiscutibles que además con el es lo que tiene de una posibilidad de una lesión ese está jugando la vida se está jugando la permanencia y evidentemente esto sea analizada en el club y se ha pensado que no convenía arriesgar a los futbolistas y por consiguiente también el entrenador se queda ahí en entrenador está al frente del equipo lunes el entrenamiento de la mañana simplemente por esto no hay nada más que una decisión deportiva primar por encima de todos los intereses del Real Valladolid para buscar la permanencia en las diez jornadas que restar

Voz 0919 21:09 porque además no están obligados pero es que además Si hubiera algún jugador de la selección gallega se hubieran partido la sección gallega o de la selección andaluza o de la selección asturiana hubiera convocados el Valladolid hubiera tomó la misma determinación Torna

Voz 23 21:21 que si de Castilla León no sea novia nido bajo ningún concepto porque no es obligatorio tu solamente tienes que ceder jugadores a selecciones que están amparadas por la FIFA no es el caso de Cataluña que es una selección regional como puede ser la cántabra como pues la andaluza como tú has dicho por lo tanto el balón no se ve obligado y evidentemente entiende que no es una fecha ideal y sobretodo el riesgo de lesión que es lo que más se teme hace que la la la idea clara

Voz 0919 21:44 para qué parte del mismísimo Ronaldo

Voz 23 21:46 sativa decirle al entrenador y a sus dos jugadores los sentimos os quedáis aquí no voy

Voz 1038 21:50 que pensar que Ronaldo puede tener algo la selección catalana de verdad de un ridículo espantoso por favor espantoso claro que se ha hecho Trending Topic facha

Voz 0919 22:00 la abolir el Nobel puso el noventa y cinco por ciento de los que han hecho esa palabra Trending Topic Nissan leído la noticia es el mundo en el que viven

Voz 23 22:08 es tremendo pero bueno aquí ya se esperaba que pudiera pasar algo así pero evidentemente cualquier persona con dos dedos de frente y sensata entenderá que son unos razonamientos absolutamente comprensibles estará o no de acuerdo pero el que lo lleve más allá pues me parece que te un problema serio

Voz 0919 22:20 gracias torna quedaba suficientemente claro vamos con baloncesto la Euroliga el Barça juega hoy con el Gran Canaria vamos al Palau es su partido importante para el Barça de cara a los cruces ya están clasificados pero hay que asegurar un rival más asequible en teoría Xavi sola

Voz 24 22:35 hola qué tal sólo dos gallego pues si siete minutos y medio para que empiece este partido en el Palau Blaugrana entre el Barcelona y el Herbalife Gran Canaria el Barcelona que sabe que le Fisas perdido en casa con el CSKA aún está a una victoria el basket average perdido pero el Barça tiene que ganar hoy porque por detrás tanto Baskonia como Milán le Herbalife Gran Canaria hay que decir que Pedro Martínez el nuevo entrenador nos ha traído Albert Oliver está pensando en la Liga está eliminado de la Euroliga una media entrada aproximadamente a las nueve Barça Herbalife Gran Canaria mañana jugar

Voz 0919 23:06 harán el Real Madrid con el Milán las novedades del equipo de Pablo Laso Iván Álvarez cuáles son hola hola qué tal

Voz 2 23:12 Diego pues es un partido muy especial para Felipe Reyes el capitán se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga trescientos cuarenta y dos

Voz 0298 23:20 mirando a su amigo Juan Carlos Navarro un nuevo récord

Voz 2 23:22 la Felipe Reyes que ya es el jugador con más partidos en ACB Copa del Rey

Voz 16 23:27 bien porque claro a todo el mundo rebuscada si llegué a soñar cuando era pequeño considerar este consiguiendo no

Voz 0919 23:36 pero el Madrid que ya tiene asegurada la cuarta plaza para ti

Voz 4 23:40 el factor cancha a favor en las

Voz 0919 23:42 eliminatorias de cuartos de final y es mañana muy importante el partido para el Baskonia que juega en Grecia en la cancha del Panathinaikos Javier recuerda ahora

Voz 0889 23:51 qué tal muy buenas y a partir de las ocho de la tarde con las bajas de Shengelia Granger Jean harina así habla Velimir Perasovic del Panathinaikos actualmente entrenado por Pitingo

Voz 25 24:01 Nos enfrentamos a un equipo que ha cambiado radicalmente su manera de jugar al respecto de que juegan más sueltos pero nosotros no nos vamos ir ahí a ocasiones vamos a intentar sacar algo porque nos jugamos mucho

Voz 0889 24:13 Baskonia está en top ocho pero tiene un calendario terrible Panathinaikos Real Madrid Efes y CSKA tiene que ganar

Voz 0919 24:19 mañana para irse asegurando estar

Voz 4 24:22 nosotros

Voz 0919 24:22 mejores y hoy tenemos las semifinales de la Eurocup el primer partido de las dos semifinales donde tenemos dos equipos de nuestra Liga Valencia Basket recibe en La Fonteta al Unics Kazán Ximo más mano hola

Voz 26 24:34 hola muy buenas y con buena noticia para el equipo local que en el día grande de la ciudad horas antes de quemarla Soraya lo que ha hecho es dar un paso de gigante para estar en la final de momento han golpeado primero ha ganado Valencia Basket sesenta y nueve sesenta y cuatro al Unics Kazan gran partido de Toby con catorce puntos igual que son de meses

Voz 0919 24:52 así que Valencia Basket ha ganado Mora Banc Andorra juega en Berlín con el Alba de Berlín Miquel López hola

Voz 27 24:58 hola buenas noches efectivamente ahora mismo diferencia diecisiete y perdiendo Berlín cincuenta y nueve

Voz 0956 25:04 de ahí los toca remontar

Voz 0919 25:06 ya en la NBA Javier Blanco muy buenas tardes Gallego muy vamos a reseñar de ayer la marca de un jugador legendario el uno de los mejores europeos que ha jugado en la NBA

Voz 28 25:16 pues sí gallegos historia viva de la NBA anoche superó a Wilt Chamberlain y se convirtió en el sexto máximo anotador de la historia con treinta y un mil cuatrocientos veinticuatro puntos justo delante suyo se sitúa a Michael Jordan con treinta y dos mil doscientos noventa y dos una cifra que la verdad es que casi seguro que no va a poder nombrar porque ya este año se retira no parece que le va a dar tiempo de aquí a final de temporada ese ránking casi nada es lo lidera Kareem Abdul Jabbar seguido de Karl Malone Kobe Bryant Lebron James que Rankin impresionante como es lógico en ese partido perdieron los Mavericks Luka Doncic logró su quinto triple doble de la temporada y el resto de la noche destaco la victoria de Denver contra Boston una victoria que les clasifica ya matemáticamente para los play off a las cimas que Juancho sigue sin jugar nada los gordos cayeron contra los expertos están imparable y suman nueve triunfos consecutivos y ahí estuvo gallego la imagen no es si las podido ver la imagen espectacular de de la noche y el triple de Garrick prácticamente de su canasta que para finalizar el primer cuarto pero bueno perdieron los bordos los Raptors ganaron a los Knicks con doce puntos y once rebotes de Gasol Issing Serge Ibaka por sanción que anoche cumplió su tercer y último partido sancionado de castigo así que el próximo ya le veremos contra cíclica

Voz 0298 26:26 no ha terminado la Tirreno Adriático y Borja Cuadrado se ha decidido la general por un segundo olas sigue tal Gallego muy buenas por un segundo horas a ha llevado el esloveno primo Leach que llegaba a la crono final de diez kilómetros con veinticinco segundos de respeté desventaja respecto al británico Adán James bueno pues apretado todo lo que ha podido en el tramo final les ha llevado esta general segundo estamos hablando de un ciclista que fue cuarto en el pasado Tour de Francia que es de los más regulares que hay en el pelotón que ya ha ganado en Romandía en el País Vasco y que será uno de los aspirantes a ganar el Giro de Italia un día en el que por cierto gallego ya tenemos relevo para Sky como patrocinador recordemos el equipo más importante decían que dejaba el ciclismo bueno pues tienen un buen relevo el magnate con más dinero en el Reino Unido Tim rapto hay trece mil millones de personas de Phil patrimonio bueno pues toma el relevo la empresa de multinacional de productos químicos Inés por lo tanto dicen que podrían aumentar incluso presupuesto y son los que más pasta tienen las sigue mal programa para el pelo

Voz 0919 27:18 gracias Borja quiero dejamos hoy en El Larguero a las once y media Vinicius el jugador del Real Madrid no os lo perdáis adiós