Voz 2

00:49

en estos momentos Alfredo Prada no ocupa ningún cargo público nuestros estatutos determinan que hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción con la corrupción en no se procederá a efectuar una suspensión temporal de la militancia con respecto a las dudas que existen con respetan campos de la justicia y yo no puedo aseverar más viento