Escucha las noticias de las 08:00 (20/03/2019)

Voz 1727

00:07

qué tal buenos días hoy vivimos un nuevo episodio estéril de Quim Torre enfrentándose o aparentan de enfrentarse al Estado que él mismo representa en Cataluña degradando un poco más la presidencia de la Generalitat convertida en punta de lanza de una campaña electoral permanente con desprecio a la mitad de los ciudadanos a los que gobierna jugando a ganar tiempo dicen algunos analistas hasta que hoy se pronuncie el defensor del pueblo catalán sobre los lazos amarillos las esteladas en los edificios públicos tiempo para que no han perdido no hemos perdido todos tiempo suficiente ya el sábado pasado miles de catalanes defendieron en las calles de Madrid su punto de vista sobre el juicio del pluses en una manifestación de absoluta normalidad democrática el juicio del proceso está desarrollando en el Supremo con las garantías propias de un Estado de Derecho demasiada normalidad para quién ha metido a los suyos en un callejón sin salida y necesita la agitación como el oxígeno para seguir viviendo así que hoy volvemos a gastar energía tiempo y recursos en un episodio de pura gesticulación del que ya sabemos el final o Torra in extremis retira los símbolos partidistas de las sedes de las instituciones amparado en lo que diga hoy el Defensor del Pueblo osa iniciará un proceso contra él por desobediencia a la Junta Electoral Central la duda la duda esta mañana es cuántos de los catalanes que el sábado exhibieron por el centro de Madrid sus lazos amarillos sus esteladas con normalidad y que seguirán haciéndolo en Cataluña o donde sea hoy mañana y pasado cuanto excesos catalanes apoya de verdad esta espiral agotadora e inútil