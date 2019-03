Las noticias de Galicia, 10:03 (20/03/2019)

Voz 2

00:53

bueno pues lo que hay común e al hoy está poblado pensando pensar que nos encontramos es ya también que no estamos asistiendo a toda una serie de incumplimientos de la legislación medioambiental o para no saben una causa que fallan a base que son han Declaración de Impacto Ambiental de impacto ambiental no que normalmente se irá con muy poca atención por parte de las administraciones públicas unas estamos convencidos que hay un pacto que se vean nunca podría ser autorizadas