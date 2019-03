Las noticias de Asturias, 11:02 (20/03/2019)

accidente laboral in Llanera un trabajador ha resultado herido de gravedad esta mañana en la localidad de Villabona en las instalaciones del grupo Miner se ha dedicado la extracción de florista el herido ha sido atropellado por una pala en el interior de la explotación poco después de las ocho de la mañana y ha sido trasladado de urgencia al Hospital Central donde ha quedado ingresado con pronóstico grave Judith Pereiro la ex esposa del que fuera director del Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés está declarando en la tercera sesión del juicio por el presunto desfalco de los fondos con los que se financiaba este equipamiento ya ha dicho que su participación en viajes internacionales como colaboradora del Centro Niemeyer Se justificada por la necesidad de hacer contactos para poner en el mapa al equipamiento asturiano sí ha reconocido que más de una ocasión grueso y ella misma aprovecharon esos viajes para prolongar su estancia tomarse unos días de vacaciones

Voz 2

00:50

el once de junio de dos mil diez se fueron a Roma dos días si después de Roma días después de Roma se fueron apenas nueve de julio el dieciocho de julio una semana sí y porque Natalia había conseguido una reunión en eh con el con el teatro o entidad euro durante el nueve el dieciocho de julio una reunión del culo no tuvimos una reunión y evidentemente de un día ya que estábamos allí pues luego nos quedamos de vacaciones todos los gastos de esas vacaciones están pagados por nosotros que sólo Luis pero no más ocasiones sutil pero un viaje de trabajo para ampliar votaciones con él mismo que teníamos de de de viajes idea Reuniones es normal que en algún momento tengas que que que hay que hacer el descanso de tus vacaciones