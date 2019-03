antes de las nueve de la noche a la altura del número treinta y dos de la calle Cabo de Tarifa cerca de la casa del agresor un grupo de vecinos la emprendió a golpes con los coches al grito de asesinos fuera del barrio provocaron el incendio del camión propiedad de la familia los bomberos tuvieron que extinguir el fuego y los vecinos aseguran que seguirán concentrándose hasta que se vayan el clan familiar de etnia gitana no tiene intención de marcharse y les acusan de racismo el detonante fue la violenta pelea por un perro que acabó con la muerte de su dueño por una puñalada en el cuello y varios

Voz 2

01:10

buenos días la delegada de Movilidad cine Sabanés no ha ofrecido datos sobre la puesta en marcha en Madrid Central con multas en admite a los datos anteriores ha dicho que este plan sólo ha sentado las bases para poner el verde en el centro de la ciudad pública o a pie PSOE ha defendido que hay que complementar el plan con más medidas Begoña Villacís de Ciudadanos ha dicho que no derogaría Madrid Central por responsabilidad política si llega a la Alcaldía dice que lo mejoraría sustancialmente y qué hace falta medidas globales ahora mismo rifirrafe entre Inés Sabanés Begoña Villacís sobre los datos Madrid Central e Íñigo Henríquez de Luna PP critica que aún no se hayan instalado los paneles informativos en Madrid Central