Las noticias de Galicia, 11:02 (20/03/2019)

no se conforma con el cierre de la instrucción decidida por el juez con dos únicos acusados el maquinista y el ex jefe de seguridad de Adif por eso la Plataforma de Víctimas del accidente el tren Alvia ha presentado ya el recurso de apelación para que la Audiencia Provincial de A Coruña acuerde la continuación del procedimiento contra más personas el ex jefe de seguridad de Renfe y el gerente de seguridad en la circulación para el noroeste de Adif además en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press el abogado de las víctimas solicita la declaración como testigo del ex jefe de la Unidad de Seguridad de la Agencia Ferroviaria europea por pertinente y relevante en lo que tiene que ver con el ex director de Seguridad en la Circulación de Renfe Anthony Blanchard es el letrado Manuel Alonso Ferrari suelo entiende que hubo dejación al no evaluar los riesgos ni en la puesta en marcha de la línea ni tras la desconexión del sistema R S más cosas llamamiento a la calma del delegado del Gobierno ante las quejas de Alcoa por los términos del Estatuto del Consumidor electro intensivo que la multinacional considera insuficiente Javier Losada recuerda que se trata de un borrador y que ahora se abre el periodo de alegaciones