Voz 1983

00:59

eso me cabrea claro claro porque es que fíjate que el te ponen en en una en una tesitura decir oiga si no es feliz es porque usted no quiere si no es usted es feliz es porque usted no puede pero hay mecanismos que en este libro le aconsejamos en esa o en esta en este programa especial de de de de gente para idiotas que si no capta usted el mensaje es que usted no vamos es un inútil encima de que la gente no es feliz lo que le dicen es que no es feliz porque no quiere yo estoy además la idea de felicidad es digamos de Disney yo creo en la en la calma nada más en contra de la de que se imponga a la gente encima con la que está cayendo se imponga en la la tendencia a que si no es feliz es que es idiota perdona este puede ser dando que cuando idiotas se puede ser es compatible con todo sean fíjese usted que más rico y más idiota siempre se puede ser