Las noticias de Asturias, 16:03 (20/03/2019)

Voz 3

01:38

jóvenes en Asturias tienen que tener más oportunidades tienen que tenemos que ser capaces de ex que se queden aquí que si quieren que se vayan a hacer cosas por el mundo y aprender pero que tengan oportunidad de volver el que tengan que irse no puedan volver es un fracaso a la sociedad asturiana que yo desde luego no me resigno de ningún modo aquesta esto continuas el rock'n'roll jóvenes claro