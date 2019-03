Voz 1915

00:49

en la capital el que fuera portavoz socialista en el Ayuntamiento Antonio Miguel Carmona ha renunciado a ir en las listas del PSOE para las próximas municipales y autonómicas no ha explicado las razones aunque el partido no había contado con el para encabezar la lista regional al Senado a pesar de haber sido fue el más votado en las asambleas de la formación más asuntos el Ayuntamiento de Madrid propone crear una plataforma que conecte nueve distritos periféricos de la capital a través de autobuses interurbanos en las jornadas sobre movilidad organizadas por la Ser el país y cinco días la delegada de Movilidad Inés Sabanés explica Lledó que ya tenía presupuestado el proyecto llamado m treinta y cinco para mejorar el tiempo de transporte entre Carabanchel San Blas aunque éste no se pondría en marcha hasta después de las elecciones de mayo