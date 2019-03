Las noticias de Asturias, 17:03 (20/03/2019)

buenas tardes por Gijón el nuevo partido de ámbito local que concurrirá a las elecciones del veintiséis de mayo acaba de presentar al que será su candidato a la alcaldía de Gijón el ex concejal de si son sí puede David Alonso Alonso ha asegurado que salen a jugar el partido a trabajar por y para la ciudad porque desde el Ayuntamiento ha asegurado se pueden cambiar las cosas

Voz 3

01:02

nosotros estamos dispuestos a hacer ese debate pero no se trata solamente de hablar de en qué situaciones no debe haber pensiones de viudedad Se trata de hablar también de la nivel de suficiencia de las pensiones debilidad que son manifiestamente insuficientes con siete años de retraso sea aprobado la mejora de las pensiones debilidad del cincuenta y dos al sesenta por ciento de la base reguladora para aquellas personas que tienen lo tienen como único ingreso pactamos en el año dos mil once ya estado siete años incumplir sus acaba de cumplir ahora