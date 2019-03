Escucha las noticias de las 17:00 (20/03/2019)

Voz 0273

02:06

no es un tesoro para el Reino Unido el que un acuerdo simplemente se pongan una y otra y otra vez si termina sala Ymbro delante por unos pocos votos después de intentarlo muchas veces esa no es una base apropiada para la futura relación con la Unión P advierte Totta credibilidad ha criticado que la primera ministra no está presente en la sala pero está reunida en estos momentos con miembros de su gabinete con ministros euroescépticos duros otra reunión que no estaba en la agenda ya hay rumores de que la primera ministra podría dirigirse al país esta noche en una declaración cuyo contenido tampoco conocemos pues estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde el Reino Unido también desde Bruselas vamos ahora con los titulares el deporte Toni López