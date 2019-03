Las noticias de Galicia, 17:03 (20/03/2019)

los polígonos de bateas el Instituto Tecnológico para el Control do Medio Mariño ha decretado hoy el cierre de dos polígonos más en la ría de Vigo además permanecen cerrados todos los de las rías de Pontevedra y Muros Noya en la ría de Arousa la toxina sólo afecta a tres polígonos de la treintena existente y la abogada compostelana que peleó e inició la lucha para conseguir el voto universal para los discapacitados critica que la Junta Electoral Central haya decidido ahora que interventores y apoderados puedan limitarlo el día de las elecciones Lourdes González considera un disparate la propuesta que hay sobre la mesa del que la propia Junta no sabe cómo salir ahora

Voz 2

00:48

sí yo creo que se han metido en un berenjenal que ni ellos mismos saben dónde se han metido porque no es que no sé qué va a nacer al principio sacaran una una directiva que a los discapacitados digamos que pensaran que no se votaba libre voluntariamente conscientemente selectiva apunta en una lista el carné de identidad