Las noticias de Aragón, 18:03 (20/03/2019)

Voz 2

00:27

yo me resisto a pensar que que los contratos debería a través de seguridad e inspección de trabajo castigará el abuso deseas modalidades de contrato que decimos que eso son temporales sí se generan incentivos debe ser para que la contratación sea indefinida pero con calidad no que hay que seguir incidiendo en la inspección y el incentivo para que los contratos acaben siendo indefinidos no