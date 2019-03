Voz 2

00:04

tal buenas tardes el consejero delegado de Endesa José Bogas ha confirmado este miércoles que su intención de adquirir la participación que Iberdrola allí tienen de la central nuclear de Almaraz para poder operarla en solitario Bogas lo ha colaborado lo ha corroborado durante una conferencia sobre energías renovables en el Banco Sabadell en Barcelona en la que ha propuesto a sus socios propietarios de la central cacereña que le ceda en sus acciones en caso de que no quieran continuar explotando la aunque todavía no ha obtenido respuesta esta mañana precisamente encuentro entre el comité de empresa de la central y el presidente de la Junta todo después de la maratoniana reunión de este martes entre las eléctricas propietarias que no ha dejado todavía nada en claro vamos a escuchar a César vizcaíno desde el comité de empresa