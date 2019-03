Escucha las noticias de las 20:00 (20/03/2019)

Baptista no ha entendido señor Torra que aquí son muy gallitos ante los jueces no veas cómo se vienen abajo eh

dichos de otra manera después de que yo he pedido que se retrase la fecha para el divorcio prevista inicialmente para el veintinueve de marzo May pide que Europa amplía ese plazo hasta el treinta de junio y un brusco el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk ha fijado los pasos a dar a partir de ahora Sima y quiere una prorroga ha dicho que el Parlamento apruebe primero el acuerdo del Brexit que ya rechazó la semana pasada el Parlamento británico ha celebrado esta tarde un debate extraordinario Se país esperan novedades en las próximas horas no se descarta una declaración institucional de Theresa May esta misma noche por la mañana