la cumbre de líderes europeos que se celebra hoy Theresa May ha dado un ultimátum al Parlamento para que tome una decisión definitiva sobre el Brexit los socios de la Unión piden Amey que consiga antes un acuerdo en la Cámara de los Comunes siquiera una prorroga para retrasar la salida del Reino Unido corresponsal en Londres Begoña

en su declaración anoche al país Theresa May echó la culpa a los diputados incapaces de ponerse de acuerdo dijo del retraso en la salida de la Unión Europea la fecha prevista May ataca al Parlamento como si ella la primera ministra no hubiera sido durante más de dos años quién ha dirigido la estrategia de las negociaciones con Bruselas