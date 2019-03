Escucha las noticias de las 05:00 (21/03/2019)

la Unión no quiere asumir el coste de un no acuerdo yo ofrece a Teresa mil la prorroga siempre que ella obtenga el sí de su Parlamento

Voz 1645

01:26

sus listas electorales en las que no hay grandes sorpresas después de la polémica por posibles pucherazos en las primarias Óscar García Rivera ha colocado como cabeza de lista al Senado por Madrid a su tesorero a Carlos Cuadrado envuelto en varios asuntos judiciales de su actividad privada anterior y que fue declarar la comisión de investigación sobre financiación irregular de partidos precisamente el del Senado también se confirma que tampoco repesca ciudadanos a Silvia Clemente para la Cámara Alta supimos ayer que la ex del PP en Castilla y León no iría al Congreso pues hoy sabemos que tampoco irá al Senado mientras tanto la dirección cierra filas con su número dos al Congreso en Madrid el ex vicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto el partido defiende que haya pagado hasta ahora impuestos en Portugal porque es allí donde residía y que ahora los vaya a pagar en España