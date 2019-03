Escucha las noticias de las 07:00 (21/03/2019)

qué tal buenos días ya es primavera estrenamos estación pero no agenda informativa porque la actualidad sigue secuestrada por dos bucle Esther ruptura de los que sus protagonistas no saben cómo salir uno lo tenemos bien cerca aquí en casa en Cataluña el otro el Reino Unido estamos cansados todos bueno Cheney dijo Theresa May a los británicos por televisión Avs estoy segura de que ya habéis tenido suficiente estáis cansados de las luchas internas estáis cansados de los juegos políticos de que los diputados sólo hablen del Brexit Hinault de educación o de Sanidad queréis que esto se acabe ya ya estoy de acuerdo estoy de vuestro lado en que superar el cansancio porque quedan ocho días para el Brexit

de que los diputados decidan si quieren irse de la Unión Europea con un acuerdo que cumpla el resultado del referéndum quieren irse sin un acuerdo o no quieren marcharse no Mons Bruselas que hoy celebra cumbre ha puesto condiciones a la prorroga hasta el treinta de junio se concederá si la prorroga pero antes el Parlamento británico debe aprobar el acuerdo de salida pactaron creo que un aplazamiento corto de Abertis será posible pero estará condicionado a que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo de retirada la próxima semana promete ser de infarto según se acerque la fecha del Brexit el veintinueve de marzo sobre nuestro bucle doméstico Pablo Casado anoche en Barcelona sí Torra no cumple ir retira los lazos amarillos el Gobierno de España tiene que hacerlo de inmediato lo puede hacer a través de la Ley de Seguridad Nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra a esta hora el lazo amarillo sigue colgado en el Palau de la Generalitat en teoría Torra va a retirar hoy la simbología partidista de los edificios oficiales pero no está claro cómo va a hacerlo lo que sí está claro es que el Síndic les recomendó retirar los hace ya una semana él Torra ocultó este dato lo explicó el propio Rafael Ribó el defensor del pueblo catalán el viernes pasado nosotros resolvemos en periodo electoral viene edificios públicos esta simbología tal como dice la Junta no deberían exhibir este jueves veintiuno de marzo nos trae dos titulares económicos el primero el gobierno niega que vaya a reformar las pensiones de viudedad en función de la renta como lo sugirió ante ayer Octavio Granado el secretario de Estado de Seguridad Social desmentido con regañina pública de la ministra