qué tal buenos días Spirit suele este jueves en Madrid ya está aquí la primavera más electoral de los últimos años la primavera que hoy pone el punto y final a las sesiones plenarias en la Asamblea a las diez arranca el último pleno de una de las legislaturas más convulsas de la región en la que se han dado de baja nada menos que treinta y cinco diputados Lama teoría del PP entre ellos la ex presidenta Cifuentes casi la mitad de los populares que se han ido lo han hecho por escándalos políticos Éste es el once del Partido Popular que abandonó el Parlamento de Madrid Javier Bañuelos

inocencia mucho muy de la puerta de la Asamblea salpicó a la popular Josefa Aguado en la bancada del PP no sólo ha habido bajas por corrupción José Ignacio Echeverría también dimitió tras provocar un accidente triplicando la tasa de alcohol lo primero es que os pido perdón a la conductora del vehículo que alcance otros diputados del PP como José Cabrera renunciaron a su acta para no tener que publicar sus bienes en el PP tampoco olvidan el adiós de Elena González moños

Voz 5

01:27

la resistencia de las personas tienen un límite yo ya he dado ese límite me voy con la cabeza muy alta me voy