Escucha las noticias de las 10:00 (21/03/2019)

Voz 1586 00:07 el Gobierno defiende en la SER que en todo momento ha velado por el respeto a las instituciones en la polémica de los lazos amarillos y exige a Quim Torra que ponga fin al debate de una vez Antonio Martín buenos días buenos días Pepa acaba

Voz 1817 00:19 de pedirlo la ministra de Política Territorial Meritxell Batet en La Ser en Cataluña Batet lamenta que el presidente de la Generalitat haya estirado este asunto en lugar de acatar las órdenes de la Junta Electoral Central y la ansiedad volver actúa hay legación del Gobierno ha actuado de manera diligente y puntual aportando la información que le pedía a la Junta Electoral Central portan Mons días llevamos muchos días dándole vueltas a una polémica que no aporta absolutamente nada a los ciudadanos debates estériles y lo que tiene que hacer el Gobierno de Cataluña es cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central ya esta es bastante sencillo San seis como avanzábamos hace unos minutos fuentes del Gobierno aseguran a la SER que esta misma mañana se va a retirar ya la pancarta del Palau recordemos que hemos avanzado también que Torra tiene la idea de situar un símbolo alternativo un lazo blanco con una franja roja por lo demás tanto Theresa May como líder de la oposición en el Reino Unido Jeremy Corbyn se trasladan hoy a Bruselas donde se celebra la cumbre del Consejo Europeo me iba a reunirse con los líderes de los países de la Unión despertó después de pedir una prórroga para el Brexit mientras que Corbijn Ballard entre otros con el negociador europeo el ministro de Exteriores británico ha dicho hace unos minutos que me iba a defender en Bruselas el acuerdo y la prórroga para sacarla adelante mientras que el ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha dicho que Messi es un lastre político ya para esta negociación escuchamos ayer Mihai ante la BBC y a Joaquín Almunia en Hoy por hoy también estruendo

Voz 0116 01:39 pero ningún primer ministro que recordemos ha sido examinado como lo está siendo ella pero si no logramos que se vote de nuevo no sabemos si habrá una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo la semana que viene no sabemos qué nuevas condiciones pueden poner para la extensión eso nos lleva a una situación realmente impredecible

Voz 0955 01:59 no yo creo que está achicharrado políticamente yo creo que es un lastre un lastre enorme yo creo que no ha sabido conducir este tema yo creo que hay un exceso de soberbia de creer que ellos son más listos que los demás

Voz 1817 02:12 sobre la polémica derivada de la propuesta de vincular las pensiones de viudedad con la renta de quienes vayan a cobrarlas la anunciada por el secretario de Estado de Seguridad Social desmentida después por la ministra de Trabajo acabamos de preguntarle también en Hoy por hoy a Carlos Bravo representante de Comisiones Obreras quien reconoce que es un asunto del que no se ha hablado las reuniones con los sindicatos

Voz 2 02:31 no en la última etapa no no se ha hablado de esta materia ella asuntos de las que está el desfallecimiento de la agresividad como otros muchos se tratarán cuando haya una revisión completa el pacto que lo normal es que ocurra cuando ya reconvierte a fines de Pacto de Toledo pero yo creo que el principal problema que tiene el asunto es un problema de oportunidad de acuerdo ha planteado creo que Malvo que tocó puedes evitarte nueva la lista de del resultado