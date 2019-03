Las noticias de Canarias, 09:02 (21/03/2019)

Voz 1 00:00 John de su comunidad quedaría

Voz 0760 00:05 el ex presidente canario Paulino Rivero ha vuelto a salir a la palestra con una nueva propuesta con vistas a las próximas elecciones generales ha planteado en su blog personal que lo conveniente sería que Coalición Canaria no se presentará en Las Palmas Nueva Canarias en Tenerife un planteamiento que en Coalición Canaria no ven desacertado ni con mala intención aunque ha reconocido su secretario general José Miguel Barragán que es inviable

Voz 2 00:28 pues que no tiene ninguna posibilidad ni en la base de que se pueda Se puede dar no he y hay muchas razones para para explicar por qué no se puede dar a pesar de que la intensión sea completamente buena Iker el análisis político

Voz 0760 00:48 Podemos ha pedido que la modificación de la Ley de renovación turística que está pendiente de ser aprobada en el último pleno del Parlamento se deje para la próxima legislatura después de que el Consejo Consultivo haya expresado ciertas dudas en lo referente al alquiler vacacional Juan Márquez ex diputado de la formación morada en la Cámara autonómica

Voz 3 01:06 de de Podemos canario lo que vamos a plantear chiquitos no se lleva a pleno que no se lleve porque esto no se va a poder arreglar con enmiendas in Bochi a última hora en el último pleno del año creemos que el tema muy importante que regulara quiera vacacional pero que tampoco podemos generar artículos que como pues como dice el propio Consejo Consultivo son inconstitucionales yo creo que lo que toca es el espera la legislatura que viene y plantearlo en un debate con calma en un consenso también entre los diferentes agentes sociales que intervienen en este asunto yo creo que es lo razonable y la cifra de negocio

Voz 0760 01:39 los en la industria cayó un uno coma tres por ciento en enero respecto al mismo mes de dos mil dieciocho en Canarias una de las seis comunidades autónomas donde disminuyó según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística por contra la cifra de negocios del sector servicios aumentó un tres coma uno por ciento en enero respecto al mismo mes del pasado año

