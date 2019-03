la Asociación Derecho a Morir Dignamente ese concentrado esta mañana frente a la Asamblea para denunciar que el Gobierno regional no ha cumplido con alguna de las medidas más importantes de la Ley de Muerte Digna aprobada en dos mil diecisiete en especial lo relativo al testamento vital Virginia Sarmiento Madrid es una de las comunidades con menos testamentos vitales a pesar de que la ley aprobada en sí día por unanimidad obliga al Gobierno regional a promover este documento que vela por la calidad de la muerte y debería poder tramitarse en todos los centros médicos Fernando Marín presidente de la Asociación hay ninguna campaña

Voz 2

00:34

día de difusión sobre el testamento vital instrucciones previas no se puede entregar salvo en una tercera parte de los centros de salud y en ninguna residencia de mayores ya además todavía no aparece en la historia clínica que son obligaciones que tiene la Comunidad de Madrid a las cuales no atiende