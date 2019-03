Las noticias de Aragón, 10:02 (21/03/2019)

por toda la confianza por ofrecerme participar en esta ley a pesar de no forma parte de la Comisión de ciudadanía

Voz 4

01:00

el Ministerio de Fomento pone en servicio hoy esos dos tramos de la Autovía de la XXIII entre el alto de Monrepós y la nave abre al tráfico efectivamente temporalmente en modo bidireccional un tercer tramo de no la calzada entre Congosto y suela in his eh hasta que se pueda completar la otra parte de la calzada que es por donde atravesamos ahora para acceder hasta acá en el alto Monrepós Cal de Arenas hablamos de un trazado de cuatro coma aún kilómetros este sí de autovía de autovía es un nuevo trazado además este tramo va a tener el segundo túnel más largo de la provincia después del túnel de Somport en el Call de Arenas la nave hablamos de dos coma dos kilómetros de nuevo trazado también el ministro de Agricultura