bon día falsa aseguran Karra tirarán a Jazz Group aquel matiz probablemente han la próxima hora y como usaban Sasser Cataluña al guber sustituirá la pancarta actual para una Oltra on si Baura un jazz Blanc a una Frank ya da culo Vermell una Oltra independentista One de un ataque a la libertad de expresión al president Quim Torra apartar nunca acata al santoral tan vela al Síndic de Greuges cara es ha parado la Generalitat provoca surtirá anoche al Parlament nunca sale que Madrid

Voz 2

01:24

las dudas víctimas son una donada a su fin de Can Marta como a consecuencia del al pseudo mi Seeley al Saquín ansiaban poder rescatada al interior de la al barrio de Ramón IMS da Tortosa pros dos van morir Despres a causa de las fuerzas germanas Astra vayan la hipótesis de un exhiben doméstico Asia calzó a Cavaco mansalva Cuina posiblemente mientras estaban a Queen han no segundas tan ya el foco no causan Times a la estructura