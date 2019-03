Las noticias de Canarias, 10:03 (21/03/2019)

Paulino Rivero el ex presidente del Gobierno regional se ha descolgado en las últimas horas con una propuesta para las próximas elecciones generales bajo su punto de vista estratégicamente sería ideal que Coalición Canaria no se presentará en Las Palmas Nueva Canarias

no entendemos en casi nada pero podría haber cosas en las que sería necesario coincidir y a lo mejor es una lástima que eso se ponga en riesgo pero bueno

Nos quedamos ahora con una denuncia a la que ha efectuado la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife en relación al servicio de comedor que se da en algunas ludotecas avisa de falta de inspecciones ante un servicio que no están autorizados a dar ya ha pedido que los departamentos autonómicos de políticas sociales educación y sanidad tomen cartas en el asunto Marina Amador

los niños no deberían de comer ahí en esos servicios de comedor no debería existir ahí porque se supone que son sitios para para para ir a jugar y entonces lo que decías el conflicto que hay de de esos espacios quemas que están haciendo una competencia desleal cogiendo niños menores ignorando comida de momento no sé