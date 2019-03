de la persona que le dio su primer cargo de responsabilidad en el Gobierno regional ahora que el exconsejero y actual miembro de la dirección nacional del PP ha sido imputado por las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia no no ha sido muy

usted me parece la imputación en el caso de Alfredo Prada

pues evidentemente no me parece bien quién iba a decir

Voz 1275

00:52

el documento de los servicios jurídicos da cuenta de otro informe en este caso de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad que fue el primero en detectar que el decreto no cumple con la ley en concreto dice no se establece de manera específica la incorporación de la realidad LGT BI en el contenido de las nuevas asignaturas es más el informe precisa que la Consejería de Educación no ha hecho su trabajo que es también recomendar metodología didáctica a los centros a pesar de este tirón de orejas la como normativa se publicó en febrero sin recoger los cambios los servicios jurídicos recomendaron también dar audiencia a las asociaciones y colectivos LGTB pero tampoco se hizo