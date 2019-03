Las noticias de Aragón, 11:03 (21/03/2019)

Voz 2

00:48

aquí todo el mundo opina sobre lo que es el interés del menor ya me parece que lo que pasa es que escuchamos poco a los niños porque si escuchas hemos más a los niños de verdad con el corazón estuviésemos dispuestos a saber lo que ellos sienten no estarían haciendo esta modificación de la ley aquí no hay ninguna custodia compartida impuesta porque si fuera impuesta no habrían cuarenta por cien habría un noventa y nueve por cien los jueces están diciendo que cuando quieren dar una cuestión debido al la dan cuál es el problema entonces