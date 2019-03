Las noticias de Castilla y León, 11:03 (21/03/2019)

Voz 2

00:52

es necesario en algunas ocasiones bajar el número de horas de clase de de eso todos los profesores de Secundaria aunque no sólo es es verdad que una tiene un poco alta tuvimos algún intento en torno al verano algún sindicato si era partidario otros no los mismos quién no eran partidarios entonces ahora reclaman aquello que en su momento lo negaron bueno en conjunto sí que es una pretensión razonable que habrá que valorar la normativa estatal permite bajar a dieciocho horas de la docencia secundaria pero no aporta absolutamente ningún euro bueno yo creo que es un un asunto que que tendrá que de adoptarse en la próxima legislatura evidentemente en esta en el momento que estamos con el presupuesto de la Comunidad prorrogado es absolutamente imposible