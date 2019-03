Voz 2

00:03

de Carlo ahora si tienes ya en ventana con desde Extremadura probar no cuesta nada con gas Extremadura pre huelga es natural la energía más limpia cómoda y económica sin que te cueste nada solicita ya tu instalación individual de Gas Natural ya funcionando totalmente gratis probar no cuesta nada ya no tienes excusa para no disfrutar de las ventajas del gas natural si tienes ya Ventana cambia Candy aciagas Extremadura por cero euros informa de sin compromiso en gas Extremadura nueve dos cuatro veinticuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro las Extremadura tu energía natural