Escucha las noticias de las 12:00 (21/03/2019)

Antonio qué tal buenos días y la capacidad de enredo de Quim Torra parece no tener límites al presidente de la Generalitat ha ordenado tapar la pancarta a favor de los presos políticos con el lazo amarillo por otra en la que se puede leer lo mismo pero el lazo es blanco una franja roja osea que el lazo amarillo no se retira pero tampoco sede en todo caso ha logrado ser de nuevo el centro de atención de todos los medios en la plaza de Sant Jaume está nuestra compañera de Radio Barcelona Berta tonadas

Voz 5

02:47

yo rehén si el divorcio es ya oficial PNV no irán juntos a las europeas divorcio pactado así lo acaban de comunicar los jeltzales que han descartado finalmente compartir una coalición liderada por Puigdemont una candidatura exclusivamente catalanista en sintonía con el proceso que respetan pero que no van a compartir entre otras cosas porque no encajan en el mensaje de estabilidad gestión y moderación que ha convertido en bandera electoral el PNV de ese encuentro que se ha querido vestir de acuerdo poselectoral en el que ambos partidos se comprometen a colaborar para que la agenda europea aborde el encaje no resuelto de Euskadi y Cataluña en España hora doce y tres minutos en el juicio del proceso declara